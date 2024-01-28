Общество 28 января 2024, 16:56 «Геронтологический праздник жизни». Михалков жестко поставил Собчак на место после слов о «голой» вечеринке Михалков заявил, что не говорил с Путиным о вечеринке Ивлеевой Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Народный артист России Никита Михалков ответил на заявление журналистки Ксении Собчак, будто он рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале он написал, что для разговоров с главой государства есть более важные и интересные темы.

«У нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — высказался Михалков, обращаясь к журналистке.

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Ранее Собчак заявила, что режиссер и актер Никита Михалков первым показал Путину видео с «голой» вечеринки. Об этом журналистке якобы сообщили два источника. Народный артист в своей публикации отметил, что предпочитает иметь дело с людьми, «которые точно ничего не знают», а не пытаются «знать все, но не точно». Ко вторым Михалков, по всей видимости, отнес Собчак.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор» в конце декабря. Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор» от оскорбленного тюменца. Активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов один миллиард рублей за непристойное гулянье в непростое для страны время. Еще один иск к Ивлеевой и Киркорову подала жительница Челябинской области.