Геронтолог Ткачева рассказала, как улучшить память

Если появились проблемы с памятью, стоит обратиться к врачу. Однако работать над улучшением памяти можно и самостоятельно, рассказала «ФедералПресс» главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

«С возрастом память становится хуже далеко не у всех. Если память ухудшается у пожилых людей, то это уже патологические процессы», — сказала врач.

Так, ухудшение памяти может означать, что начались сердечно-сосудистые проблемы, нейродегенеративные проблемы, также это может быть проявлением стресса или начала депрессии.

Улучшить память поможет регулярная физическая, когнитивная и социальная активность. Нужно общаться с людьми, читать, заниматься спортом, развивать мозг новой информацией.

«Любая когнитивная активность помогает развивать память, но она должна быть интересна человеку. Важно, чтобы человек делал это с удовольствием и его это интересовало, мотивировало», — заключила Ткачева.