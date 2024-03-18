Общество 18 марта 2024, 13:54 Геронтолог Шабалин назвал психологический комфорт и физическую активность секретами долголетия

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Почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров РФ Владимир Шабалин посоветовал рассматривать долголетие как следствие гармоничного взаимодействия человека с окружающей средой. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По словам эксперта, важно получать удовольствие от текущих событий и не забывать про психологический комфорт. Не стоит растрачивать личные ресурсы по пустякам, подчеркнул специалист.

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Он отметил, что увеличить продолжительность жизни помогут здоровое питание, режим дня и физическая активность, добавил сайт «Мир 24».