Геронтолог раскрыл секрет профилактики деменции

Исследования показывают, что сидячий образ жизни при отсутствии физической активности увеличивает риск развития деменции в четыре раза. Геронтолог Наталья Позднякова в разговоре с ИА Nation News рассказала о полезной привычке, которая будет служить профилактикой деменции и других болезней.

Для того, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, достаточно ежедневно ходить на прогулку длиной в 20-30 минут. Также для мозга очень полезны упражнения, связанные с усвоением новой информации.

«Для тренировки памяти нужно учить что-то новое. Имеет значение именно что-то новое, чего раньше не знали. Например, можно учить языки. Кроссворды и повторение не приведет к желаемому уровню улучшения», — рассказала Позднякова.