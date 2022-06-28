Геронтолог Новоселов рассказал, как спасаться от жары

Аномальная жара стоит в Москве в последние дни. Особенно такая погода опасна для пожилых людей. Врач-геронтолог Валерий Новоселов рассказал Общественной службе новостей, как снизить влияние жары на здоровье.

Самое лучшее решение — уехать на время из города на дачу.

«Я бы советовал покинуть города в таком температурном пике. Такая жара была в 2010 году и это привело к избыточной смертности», — сказал врач.

На верхних этажах многоэтажных домов обычно наиболее высокая температура, поэтому там лучше стараться не находиться. Кроме того, очень важно соблюдать питьевой режим и не находиться на солнце подолгу.