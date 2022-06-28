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    28 июня 2022, 19:05

    Геронтолог Новоселов рассказал, как спасаться от жары

    Полина Гребенщикова

    Аномальная жара стоит в Москве в последние дни. Особенно такая погода опасна для пожилых людей. Врач-геронтолог Валерий Новоселов рассказал Общественной службе новостей, как снизить влияние жары на здоровье.

    Самое лучшее решение — уехать на время из города на дачу.

    «Я бы советовал покинуть города в таком температурном пике. Такая жара была в 2010 году и это привело к избыточной смертности», — сказал врач.

    На верхних этажах многоэтажных домов обычно наиболее высокая температура, поэтому там лучше стараться не находиться. Кроме того, очень важно соблюдать питьевой режим и не находиться на солнце подолгу.