Геронтолог Мамаев назвал вещество, дефицит которого приводит к деменции

Дефицит витамина B12 провоцирует развитие деменции у пожилых людей, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал врач-геронтолог Валерий Мамаев.

Он пояснил, что к старости В12 начинает плохо усваиваться, поэтому у пожилых людей часто наблюдается дефицит этого витамина.

Это может ухудшить когнитивные способности, увеличив риск развития деменции, а также привести к депрессии.

«Депрессия возникает из-за большого недостатка витамина B12 в организме человека. А эта проблема у пожилых людей встречается сплошь и рядом. B12 — сложный витамин и его не так просто усвоить. Этим процессом руководят специальные белки-носители, которые постепенно перестают вырабатываться у пожилых людей», — рассказал врач.