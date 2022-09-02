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Геронтолог Конев объяснил, почему люди с лишним весом живут дольше худых

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Люди с небольшим лишним весом больше расположены к долголетию, поскольку лишние килограммы являются "запасом прочности" организма. Об этом Ura.ru рассказал врач-геронтолог Юрий Конев.

«Исследования последних лет показали, что дольше живут люди, у кого есть небольшой избыточный вес, но еще не наступила стадия ожирения. То есть это умеренное превышение нормативов веса. Считается, что это резерв и запас прочности организма, в том числе для костной ткани и иммунной системы», — пояснил врач.

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Кроме того, на срок жизни влияет давление, написало РИА ФАН. По словам врача, наиболее долго живут люди, у которых давление не повышалось на протяжении жизни. 

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