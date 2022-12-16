16 декабря 2022, 13:43
Героям России и СССР предложили сделать бесплатный проезд на поездах
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением сделать бесплатный проезд на поездах дальнего следования без ограничения числа поездок Героям России и СССР. Об этом написал RT.
По словам депутата, эта категория граждан имеет ограниченные льготные возможности пользования железнодорожным транспортом, то есть два бесплатных проезда по личным нуждам в течение года.
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«Считаю необходимым предоставить гражданам, удостоенным звания Героя Российской Федерации либо Героя Советского Союза, право на бесплатный проезд в поездах дальнего следования без ограничения количества поездок», — говорится в сообщении депутата.
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