09 января 2024, 16:39
«Герой с носком». Выступавшего почти голым солиста «Щенков» доставили в суд в Петербурге
Суд в Петербурге начал рассмотрение дела солиста группы «Щенки» Тесли
В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили выступавшего в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящая фамилия Моисеев). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
«У нас он одет, чему мы очень рады», — пошутили там, назвав рок-музыканта «героем с носком».
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Суд уже приступил к рассмотрению дела об административном правонарушении. В недавнем выступлении музыканта усмотрели мелкое хулиганство.
«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно», — сказал певец.
Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым — половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. После этой выходки Генпрокуратура проверит Тесли на пропаганду ЛГБТ*.
Похожим нарядом ранее прославился рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев). Он посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, который сначала держался на половом органе с помощью резинок. Потом их сорвал другой участник мероприятия.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Санкт-Петербург
Суд
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