Общество 09 января 2024, 16:39 «Герой с носком». Выступавшего почти голым солиста «Щенков» доставили в суд в Петербурге Суд в Петербурге начал рассмотрение дела солиста группы «Щенки» Тесли

Читать 360tv в

В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили выступавшего в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящая фамилия Моисеев). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«У нас он одет, чему мы очень рады», — пошутили там, назвав рок-музыканта «героем с носком».

Реклама

Суд уже приступил к рассмотрению дела об административном правонарушении. В недавнем выступлении музыканта усмотрели мелкое хулиганство.

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно», — сказал певец.

Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым — половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. После этой выходки Генпрокуратура проверит Тесли на пропаганду ЛГБТ*.

Похожим нарядом ранее прославился рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев). Он посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, который сначала держался на половом органе с помощью резинок. Потом их сорвал другой участник мероприятия.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.