24 июня 2023, 01:17
Герой России Алексеев призвал бойцов ЧВК «Вагнер» одуматься
Генерал-лейтенант Алексеев назвал помешательством действия ЧВК «Вагнер»
Герой России, генерал-лейтенант Владимир Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом одуматься. Его видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
Алексеев назвал происходящее вопиющим фактом, который можно объяснить только «помешательством».
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«Сейчас наша страна в тяжелейшем положении, подобные вещи, которые вы сейчас начали осуществлять, приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим», — призвал бойцов к благоразумию генерал-лейтенант.
Он добавил, что на Западе внутренние российские конфликты воспримут с огромным воодушевлением. А действия ЧВК Герой России охарактеризовал как «удар в спину» президенту Владимиру Путину.
«Это удар в спину стране и президенту. Не хватало развязать гражданскую войну», — заключил Алексеев.
Это уже второй генерал, обратившийся к бойцам «Вагнера». Генерал армии Сергей Суровикин ранее призвал их остановиться и подчиниться руководству страны. Он призвал «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения».
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