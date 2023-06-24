Общество 24 июня 2023, 01:17 Герой России Алексеев призвал бойцов ЧВК «Вагнер» одуматься Генерал-лейтенант Алексеев назвал помешательством действия ЧВК «Вагнер»

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Герой России, генерал-лейтенант Владимир Алексеев обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом одуматься. Его видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Алексеев назвал происходящее вопиющим фактом, который можно объяснить только «помешательством».

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«Сейчас наша страна в тяжелейшем положении, подобные вещи, которые вы сейчас начали осуществлять, приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим», — призвал бойцов к благоразумию генерал-лейтенант.

Он добавил, что на Западе внутренние российские конфликты воспримут с огромным воодушевлением. А действия ЧВК Герой России охарактеризовал как «удар в спину» президенту Владимиру Путину.

«Это удар в спину стране и президенту. Не хватало развязать гражданскую войну», — заключил Алексеев.

Это уже второй генерал, обратившийся к бойцам «Вагнера». Генерал армии Сергей Суровикин ранее призвал их остановиться и подчиниться руководству страны. Он призвал «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения».