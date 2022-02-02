«Герой местных изданий»: сломавшего руку сотруднице МВД инспектора ДПС узнали в соцсетях

После публикаций в СМИ видео с дракой в отделе полиции в Санкт-Петербурге в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что инспектор ДПС, который был одним из участников конфликта, ранее помогал при тушении пожара и оказал помощь нескольким горожанам.

Автор сообщения указал на то, что этот сотрудник до этого происшествия несколько раз становился героем материалов в местных изданиях. В июне 2020 года он вернул 150 тысяч рублей, которые рассеянный мужчина забыл в банкомате. Помимо этого, инспектор помогал спасти посетителя бара, который порезался там во время драки. По информации «Дорожного инспектора», именно этот полицейский помогал в работе не только своим коллегам, но и сотрудникам МЧС. На пост в этом паблике обратил внимание РЕН ТВ.

Сотрудница полиции, которая пострадала в драке в дежурной части отдела на Васильевском острове, от комментариев журналистам отказалась, отметил телеканал. Как сообщалось ранее, она получила перелом ключицы и попала в Мариинскую больницу. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сегодня в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что против 34-летнего инспектора ДПС, который сломал руку полицейской, возбудили дело о превышении должностных полномочий. Драка произошла в ночь на 1 февраля в помещении отдела полиции.

По версии следствия, подозреваемый с силой толкнул девушку руками в грудь, в результате она ударилась спиной и головой о стену. Затем он повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, добавили в пресс-службе. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости. Подозреваемого инспектора задержали. Вскоре ему изберут меру пресечения.