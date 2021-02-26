Герой мема «втираешь мне какую-то дичь» умер в Воронеже

В Воронеже скончался герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь», писатель и афорист Аркадий Давидович. Ему было 90 лет. Об этом сообщили на странице администрации Воронежа в соцсети «ВКонтакте».

Давидович скончался в больнице. За две недели до смерти у писателя выявили коронавирус, к тому моменту он почти ослеп и нуждался в сиделке. Около четырех лет назад Давидович узнал, что болен несколькими онкологическими заболеваниями. Он хотел собрать деньги на лечение, продав квартиру, в которой организовал единственный в мире музей афористики, но так и не нашел покупателей, сообщило РИА «Воронеж».

Прощание с писателем пройдет в Воронеже 27 февраля. Давидовича похоронят на Еврейском кладбище, сообщил ресурс 36on.ru со ссылкой на близких писателя.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин выразил свои соболезнования родным и близким писателя. Он назвал его признанным мастером афоризма, ироничным и неординарным человеком, жизнелюбом и оптимистом, который всегда был легок на подъем и полон творческих идей.

«Для многих Воронеж ассоциировался с именем известного автора. И вот — печальная весть. Потеря невосполнимая, поэтому мы будем с особым теплом относиться к его творчеству — искрометному, по-народному меткому и глубокому», — написал Кстенин.

Писатель обрел известность благодаря мему «Ты втираешь мне какую-то дичь», который возник из ролика, записанного с музыкантом Константином Ступиным. В смешном видео Давидович предлагал исполнителю продавать в Китай бутылки с жидкостью, похожей на мочу. Сам музыкант, ставший автором искрометной фразы, умер в 2017 году.