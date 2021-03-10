Героиня сериала «Бесстыжие» сломала голову зрителям звуковой иллюзией

Звуковая иллюзия заставила пользователей Сети по несколько раз пересматривать секундный отрывок сериала «Бесстыжие». Дело в том, что там непонятно, какую именно фразу говорит героиня: одни слышат «мой отец», а другие — «мой зять».

Внимание на это обратил моушен-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску. Он отметил, что в первой серии сериала героиня говорит my dad. В русской озвучке одни зрители слышат это как «мой отец», однако другие — как «мой зять». При этом если переслушать фрагмент несколько раз, «зять» заменяется «отцом», однако и файл, и озвучка остаются прежними.

Подписчики моушен-дизайнера предположили, что звук искажается из-за динамиков устройства, на котором проигрывается. Если смотреть фрагмент на телефоне, то слышно «мой зять», а если с компьютера и через наушники, то «мой отец».

По другой версии, зритель слышит то слово, которое надеется услышать при просмотре фрагмента.