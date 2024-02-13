Общество 13 февраля 2024, 16:21 Героиня мема «А я думала, сова» умерла в больнице Казани Автор видео с мемом «А я думала, сова» сообщил о смерти героини

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Ставшая героиней мема «А я думала, сова» жительница Казани Суфия Хайдаровна умерла в больнице от рака печени. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Иптәшләр Татарлар», а после подтвердил автор ролика режиссер Байбулат Батуллин.

В комментарии телеканалу НТР 24 он заявил, что после знакомства с Суфией Хайдаровной регулярно с ней связывался. Но в последние недели ее телефон оказался недоступен. О смерти пенсионерки режиссеру сообщила его дочь.

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Съемка, когда родился знаменитый мем, проходила в казанском парке Эрмитаж.

Байбулат Батуллин готовил промо-ролик для документального фильма «Сокровища озера Кабан». Тогда же к режиссеру подошла пенсионерка, которая приняла камеру за сову. Отрывок видео разошелся по интернету и стал вирусным.

Режиссер снова встретил Суфию Хайдаровну в 2021 году и снял с ней еще несколько видео, которые опубликовал в своих социальных сетях. В 2023 году он привлек пенсионерку к съемке в эпизодической роли в фильме «Бери да помни».