Героиня фильма Netflix о насилии покончила с собой

Известно, что обидчик девушки избежал наказания, а сама она подверглась травле в школе, когда шло разбирательство. Ее семье даже пришлось переехать в другой город. По ее истории вышел документальный фильм «Одри и Дейзи».

Родственники узнали о смерти Коулман, когда несколько дней она не брала трубку и они вызвали полицию. Правоохранители взломали дверь и обнаружили тело девушки. Долгое время она лечилась от посттравматического расстройства.