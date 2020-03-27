Героиня-экстрасенс разозлила Ларису Гузееву на шоу «Давай поженимся»

Девушка, которая пришла на передачу, назвала себя экстрасенсом и решила поделиться предсказаниями. По словам героини, программа скоро закроется, а ведущие будут терпеть неудачи. Гузеева попросила гостью остановиться, однако та не послушала.

«Или я буду этот поток сознания сейчас прекращать, и мы ведем передачу в обычном формате, или я сейчас уйду отсюда», — пояснила актриса.

Через некоторое время съемки продолжили, однако общее настроение улучшить не получилось. После программы Гузеева призналась, что плакала в гримерке. Она уточнила, что никогда не работала с такой сложной невестой.

Поклонники передачи решили поддержать ведущих: «Мне хотелось невесту отлупастить, как вы перенесли эту передачу, сочувствую вам», «О, господи. Сколько больных людей! Такая моладая, и такие проблемы с головой», «Как ее взяли на шоу вообще».