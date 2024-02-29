Общество 29 февраля 2024, 11:04 Герои СВО прибыли в Гостиный Двор Герои спецоперации прибыли в Гостиный Двор на оглашение послания Путина РИА «Новости»

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Герои спецоперации прибыли в Гостиный Двор, где президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Об этом сообщило РИА «Новости». Мероприятие начнется в полдень.

В прошлом году участники СВО также присутствовали на обращении главы государства к российским законотворцам. Путин также неоднократно принимал отличившихся в боях российских военнослужащих в Кремле, где вручал награды и присваивал звание Героя России.

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Кроме того, президент внимательно следит за успехами российской армии на Украине. После освобождения Авдеевки Путин направил поздравительную телеграмму в адрес военнослужащих ВС России.

Ранее в Госдуме предположили, что вопросы спецоперации станут одной из тем послания Путина.