Герои среди нас. Житель Химок спас тонущего подростка в Крыму

Житель Химок Владимир Великолуг во время отдыха в Крыму спас тонущего подростка. Пятибальный шторм унес парня далеко от берега. На помощь пришел пенсионер. Бывший военный случайно оказался в нужное время и в нужном месте. И это не первый подвиг в его жизни.

Источник фото: телеканал «360»

Свой героический поступок Владимир описывает по-военному лаконично и конкретно.

«Поплыл, достал, уже начал тонуть. Ну и вытащил на берег», — вспоминает Владимир Великолуг.

История произошла в начале сентября. Владимир, полковник в отставке, отдыхал в Крыму. В тот день из-за плохой погоды не смог искупаться, но на пляж пришел. И, вдруг, кто-то заметил: тонет человек. Владимир тут же кинулся на помощь.

«Володя подбежал и спас. Одного спас, а другого так и не получилось», — рассказала Елена Фролова, очевидец.

Утонул мальчик 15 лет. Подросток пытался спасти своего старшего брата, а в итоге погиб сам. Именно старшего и вытащил Владимир.

Жалеет, что не смог спасти обоих братьев. Тело погибшего мальчика нашли в море спустя неделю. Спасенный же мужчиной молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Гордость есть, конечно. Мы считаем его героем. Так не каждый может сделать, а с такой решимостью и так поступить. Для нас лично он герой», — отметил Дмитрий, зять Владимира.

Источник фото: телеканал «360»

Родные мужчины узнали о его поступке буквально на днях. И, как оказалось, это далеко не первый подвиг в его жизни.

«В Коврове, Владимирская область, двух девочек спас. Эту историю я недавно совершенно узнала», — сказала Арина, дочь Влидимира.

Это было еще в детские годы, а потом мужчина поступил в военное училище. Проявил героизм и в дни аварии на Чернобыльской АЭС.

«Он один из ликвидаторов, причем очень ответственных. Тот человек, который имел рядом с собой целый полк. Отвечал за каждого человека», — подчеркнул Вадим Крыжановский, друг.

Вот и в ситуации с тонущими людьми он тоже взял на себя ответственность. О том, что в Крыму так и не удалось отдохнуть, Владимир не жалеет. Говорит, отдохнет в своем подмосковном саду.