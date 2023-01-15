Общество 15 января 2023, 10:02 Герои спецоперации поделились впечатлениями после встречи с Путиным Герои СВО назвали встречу с президентом Путиным в новогоднюю ночь неожиданностью Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Российские военнослужащие рассказали, что почувствовали при встрече с президентом России Владимиром Путиным перед самым Новым годом в штабе Южного военного округа. Комментарии героев спецоперации показало Минобороны страны.

«Когда церемония началась — и тут выходит президент, это было неожиданностью для нас. Я лично почувствовал гордость за всех, кто там находился», — рассказал механик-водитель танка, Герой России Тимофей Матвеев.

Реклама

Майор танковых войск Евгений Волков отметил, что президент страны лично каждому вручил подарки и потом без камер в течение получаса общался с ними.

Реклама

После награждения Верховный Главнокомандующий ВС России подошел к героям спецоперации и предложил снять совместное новогоднее поздравление россиянам.

«Для меня большая честь стоять в одном ряду с Владимиром Владимировичем и поздравлять страну с Новым годом», — рассказала старшина медицинской службы Инга Царукаева.

Новогоднее поздравление лидера государства стало самым длительным в истории его руководства. Оно заняло девять минут. Владимир Путин назвал всех воинов СВО героями и заявил, что разделяет боль родственников погибших солдат.