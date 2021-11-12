Герои «Союзмультфильма» появились на баннерах в поддержку экологической акции

Чебурашка, Крокодил Гена, Винни Пух, Маугли и многие другие герои известных советских мультфильмов расскажут о правилах экологичного поведения детям и подросткам. Они появились на обучающих баннерах, которые разместят в парках Москвы. Таким образом киностудия «Союзмультфильм» решила поддержать международную детско-юношескую премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

Этот масштабный конкурс проводится в России впервые, он направлен на экологическое просвещение молодежи, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования учредила премию весной 2021 года. В ней могли принять участие дети и подростки от 7 до 16 лет. Им предлагалась представить работы по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экомультфильм», «Экопроект», «Экорисунок», «Эковолонтер», «Экофокус», «Юный экожурналист», «Моя экосемья — моя команда», «Экология в мире».

Пришло более шести тысяч заявок, из них отобрали 650 работ для показа жюри, в состав которого вошел генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Мы рады, что „Союзмультфильм“ стал партнером международной премии „Экология — дело каждого“, в которой могут принять участие дети и подростки со всего мира. Прием заявок на премию завершился, и номинация „Экомультфильм“ стала одной из самых популярных у детей», — рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Конкуренция в этой номинации была очень большой, жюри было непросто выбрать лучшие работы. Радионова добавила, что работы детей смотрел Машковцев.

«Задача премии — воспитать новое поколение, которое знает, что будущее невозможно без соблюдения экологических норм. Инициатива „Союзмультфильма“ сделать обучающие баннеры в парках столицы своевременная и нужная», — добавила глава ведомства.

Радионова выразила надежду, что взрослые и дети с интересом изучат экологичные правила от любимых героев мультфильмов.

«Анимация — уникальный киноязык, который обладает свойством с помощью ярких, эмоционально наполненных образов в доступной и простой форме говорить о сложных вещах с представителями любых поколений. Мы очень рады, что благодаря этой важной инициативе идеи бережного отношения к природе, ее ресурсам получили свое выражение в творческой форме», — сказал Машковцев.

Он напомнил, что авторы «Союзмультфильма» всегда обращали внимание на экологические темы. В коллекции киностудии есть множество работ, где поднята тема ответственного отношения к окружающей среде.

Гендиректор «Союзмультфильма» добавил, что специальные стенды установят на территории целого ряда городских пространств Москвы и Московской области. Уже сейчас плакаты «Сохраним планету вместе! Береги природу» с героями «Союзмультфильма» появились у главного входа в парк «Красная Пресня».