Общество 25 января 2023, 12:20 Герои популярного мультсериала «Рик и Морти» остались без голоса Соавтора мультсериала «Рик и Морти» Ройланда уволили после обвинений в домашнем насилии Кинопоиск

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Компания Adult Swim прекратила сотрудничество с одним из создателей популярного анимационного сериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом. Его обвинили в домашнем насилии, сообщил People.

Ройланд не только создал сериал в паре с Дэном Хармоном, но и начиная с 2013 года и по сей день озвучивал обоих героев. Тем не менее в компании заверили, что «Рик и Морти» будут выходить на экраны.

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«Талантливая и преданная команда усердно работает над седьмым сезоном шоу», — уточнили в Adult Swim.

Повторное судебное заседание по делу Ройланда о домашнем насилии состоится 27 апреля. Обвиняемый должен присутствовать на нем. При этом сценарист не признает вину.

Дело тянется с 2020 года. Бывшая девушка Ройланда обвинила его в побоях. Несмотря на судебные тяжбы, сценарист продолжал работать над «Риком и Морти». Шестой сезон сериала вышел в сентябре прошлого года. Судя по заявлению Adult Swim, он был последним для Ройланда.