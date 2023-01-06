Эксклюзив 06 января 2023, 21:44 «Герои Донецка — коммунальщики». Корреспондент RT рассказал о том, как город справляется с обстрелами Корреспондент RT Придыбайло — о жизни жителей Донецка под обстрелами со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Коммунальщиков в Донецке можно смело назвать настоящими героями, ведь по городу вообще не сказать, что он живет под обстрелами. Корреспондент RT Константин Придыбайло в интервью журналисту «360» Екатерине Малашенко рассказал о том, как Донецк справляется с обстрелами и о жизни горожан под постоянными бомбежками.

Придыбайло отметил, что если утром был обстрел, то уже к вечеру на месте прилета все убрано, стекол нет, а на их месте либо уже стоят новые, либо все закрыто досками. На улице все аккуратно и чисто.

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«Герои Донецка — это, конечно, их коммунальщики. Это не передать словами», — рассказал корреспондент.

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Также он отметил характер горожан. Придыбайло вспомнил разговор товарища с местной медсестрой о том, что делать, если вдруг начинаются обстрелы. Мужчина поинтересовался, следует ли в таких случаях бежать в укрытия следом за местными жителями. В ответ женщина посоветовала не идти за ними.

«Вот только за местными не ходите никуда, пожалуйста. <…> Нам уже все равно, мы уже никуда не бежим, мы восемь лет так живем — и либо прилетит, либо не прилетит», — привел корреспондент мнение медсестры.

Женщина, по его словам, отметила, что украинские военные используют такие заряды, которые прилетают раньше, чем их слышно. После медсестра рассказала, что нужно делать при попадании под обстрел.