Герои «Давай поженимся!» родили 300 детей: Сябитова ответила на идею закрыть шоу

Ведущей программы «Давай поженимся!» Розе Сябитовой не понравилась критика протоиерея Димитрия Смирнова. Сваха не согласна с тем, что шоу нужно закрыть. И на рождаемость оно, наоборот, влияет положительно.

Сябитова в беседе с изданием «Ридус» напомнила, что «Давай поженимся!» идет на федеральном канале уже 12 лет.

«Это чего-нибудь да стоит. Если бы наша передача была низкого формата, народ бы ее так не любил», — подчеркнула ведущая, указав на неправоту священника.

Изумило ее и высказывание отца Димитрия насчет снижения рождаемости в России из-за программы и ее создателей.

«Хотелось бы понять, на основании чего он так решил. У наших героев более 300 рожденных детей в браках», — заявила Сябитова.

Она напомнила, что к передаче не стоит относиться как к «брачному агентству телевизионного формата». В шоу речь идет о проблеме одиночества.

«То, что они потом женятся и рождаются дети, — это происходит само собой, мы не к этому идем», — пояснила ведущая.

Протоиерей Димитрий Смирнов обрушился с критикой не только на программу Розы Сябитовой. Не понравился священнику и «Дом-2». Обе передачи, считает он, нужно закрыть. Шоу негативно влияют на вкусы россиян и демографическую ситуацию в стране.