Героев войны нарисовали вместо Тора и Человека-паука на стенах детского центра в Чечне. На этом настоял Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения детского игрового центра в Курчалое возмутился рисунками супергероев Marvel. Теперь стены украшают изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII — XIX веков. Хотя сначала инвестор центра был непреклонен, к концу недели он дал добро на переоформление.

В пятницу состоялось торжественное открытие этого детского центра, на нем присутствовал Рамзан Кадыров. Он сообщил журналистам, что его требование о замене американских героев на отечественных распространялось не только на конкретное заведение, но и на все детские центры и площадки в целом.

«Однако желтая пресса все преподносит по-своему, что якобы Рамзан Кадыров потребовал разместить портреты Ахмата-Хаджи и его. А почему бы и нет? Ахмат-Хаджи — Герой России, великий воин, мусульманин, он спас народ», — передает РИА «Новости» его слова.

Источник фото: РИА «Новости»

Глава Чечни также отметил, что именно в эпоху Ахмата-Хаджи восстановили разрушенную республику и объединили народ.

Тем не менее еще несколько дней назад инвестор центра сформулировал четкую позицию по этому поводу. Он не хотел размещать на стенах фотографии исторических героев Чечни и глав региона, потому что это, по его мнению, неуместно в игровой зоне. Несмотря на то, что в день первого посещения Кадыров потребовал заменить Тора, Человека-паука и Капитана Америку на героев Чечни, новая площадка ему понравилась.