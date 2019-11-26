Германия планирует ввести уголовное наказание за порчу чужих флагов

По ее словам, решение вызвано участившимися случаями порчи чужих государственных символов во время митингов. Министр отметила, что это глубоко оскорбляет чувства многих граждан других стран.

Кристине Ламбрехт рассказала, что ее министерство готовит законопроект, согласно которому, сожжение флага другой страны будет являться уголовным наказанием. Теперь за это можно будет получить даже реальный срок — статья предполагает лишение свободы до двух лет или денежный штраф, который наверняка будет немаленьким. Законопроект обещают представить уже в этом году.

До этого в Германии можно было угодить за решетку только за надругательством над национальным флагом — за это можно отправиться в тюрьму на три года. Также в стране существует закон, который защищает государственные флаги, установленные на зданиях посольств.

Протестующие, зная об этом, стали все чаще сжигать во время демонстраций то турецкие, то израильские флаги — в зависимости от политической ситуации. Теперь им придется найти другой способ выражать недовольство позицией других стран.