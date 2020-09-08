Германия назвала ошибкой возможную остановку проекта «Северный поток — 2»
По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, при остановке «Северного потока — 2» из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным энергетическое сотрудничество Германии и России прекратится, что будет большой ошибкой. Информация об этом появилась на сайте Die Welt.
Помимо этого, политик уверен, что прекращение строительства нанесет вред репутации правительства ФРГ. К тому же нужно будет компенсировать ущерб оператору проекта.
«Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», — заявил Эрнст.
Клаус Эрнст также призвал российское правительство рассказать Германии и Европе о результатах расследования дела Алексея Навального.
Ранее американский президент Дональд Трамп поддержал прекращение строительства газопровода «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.