В бундестаге заявили, что остановка строительства «Северного потока — 2» станет ошибкой. Также в правительстве отметили, что такое развитие событий может нанести репутационный ущерб ФРГ.

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, при остановке «Северного потока — 2» из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным энергетическое сотрудничество Германии и России прекратится, что будет большой ошибкой. Информация об этом появилась на сайте Die Welt.

Помимо этого, политик уверен, что прекращение строительства нанесет вред репутации правительства ФРГ. К тому же нужно будет компенсировать ущерб оператору проекта.

«Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», — заявил Эрнст.

Клаус Эрнст также призвал российское правительство рассказать Германии и Европе о результатах расследования дела Алексея Навального.

Ранее американский президент Дональд Трамп поддержал прекращение строительства газопровода «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.