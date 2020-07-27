«Германия на перепутье». Слова министра ФРГ об отказе приглашать Россию в G7 назвали разменными

Высказывание министра иностранных дел Германии против возвращения России в G7 можно назвать разменным, ведь им главное — достроить «Северный поток — 2». Да и России в этот формат, когда в мире наступила новая реальность, уже не так нужно. Такое мнение «360» выразила политолог Наталия Елисеева.

«Это заявление следует рассматривать как разменное, потому что мы понимаем, что вернется в Россия в формат или нет, от этого ничего не изменится. Потому что в любом случае с Россией считаются, вне зависимости от того, присутствует она там или нет. Это факт, и мы видим это на протяжении довольно продолжительного времени», — сказала Наталия Елисеева.

По ее мнению, Германия пытается одновременно выстраивать отношения и с Западом, и с Россией. И подобные высказывания — просто цена, которую платит ФРГ за реализацию «Северного потока — 2».

Сейчас Германия находится на некотором перепутье: с одной стороны — Россия, «Северный поток», экономические взаимоотношения, с другой стороны — западный блок, в том числе США. И эти вещи не взаимосвязаны, более того, находятся по разную сторону геополитических баррикад Наталия Елисеева.

Что касается реакции России, то Елисеева уверена, что РФ нужно не стремиться вернуться в G7, а создавать что-то новое, что отвечало бы духу современности.

«Есть запрос на изменения. И геополитическая, и международная ситуация обуславливаются тем, что старые международные образования требуют изменений и иных подходов. На карту выходят абсолютно другие страны, которые имеют власть и имеют свои интересы, свое мнение», — подчеркнула Елисеева.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил журналистам, что его страна выступает против предложения Дональда Трампа пригласить Россию в формат «Большой семерки».