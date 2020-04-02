Герман-младший считает катастрофой остановку своего фильма

Съемки были вынуждены остановить 20 марта. В день, когда ввели ограничение на нахождение более 50 человек на площадке. Режиссер сообщил, что в картине задействованы 250 человек. Они приезжают не только из разных городов, но и из других стран.

Одна из проблем — время, показанное в фильме. Действия разворачиваются в осенне-летний период. Если эпидемия закончится летом, продолжить съемки фильма будет уже нельзя, написал сайт «Аргументы и факты».