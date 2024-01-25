Общество 25 января 2024, 12:56 Гериатрический центр возведут на западе Москвы Бочкарев: гериатрический центр построят на западе Москвы около деревни Захарково Freepik

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В Москве на территории Рублево-Архангельского, рядом с деревней Захарково, возведут центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тысячи квадратных метров», — уточнил он.

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По словам заммэра, здание построят на участке примерно в 2,5 гектара, а на прилегающей территории обустроят парк на 6,7 гектара. Здесь появятся сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр, открытая сцена, летний кинотеатр и оранжерея.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что новый центр позволит обеспечить качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что продолжительность жизни москвичей почти достигла европейских показателей.