23 мая 2023, 19:35
Гериатр Новоселов рассказал, с чем связано желание пожилых людей работать на пенсии
Гериатр Новоселов заявил, что россиянам приходится работать на пенсии из-за денег
В среднем россияне работают еще 7,5 лет после выхода на пенсию. Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщило «Радио 1».
Специалист пояснил, что к пожилым людям относятся те, чей возраст составляет от 60 до 74 лет. В этот период некоторые еще имеют силы и возможность трудиться.
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Чаще всего люди вынуждены продолжать работу после пенсии из финансовых соображений. Врач обратил внимание на тот факт, что интенсивная работа портит состояние здоровья, уточнили «Народные новости».
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