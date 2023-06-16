Общество 16 июня 2023, 18:33 Гериатр Ликов посоветовал пожилым не перегружать себя работой на даче

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После зимы и малоподвижного образа жизни пожилым людям нужно постепенно вводить нагрузку, а не браться сразу за все дела на даче. Об этом Utro.ru рассказал врач-гериатр Иван Ликов.

Он отметил, что у людей в возрасте могут начаться проблемы с суставами. Кроме того, нагрузки приводят к повышению давления.

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«Поэтому поначалу физические нагрузки в саду должны быть как минимум щадящими», — отметил Иван Ликов.

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