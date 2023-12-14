Общество 14 декабря 2023, 12:00 Гепатолог Вялов указал на опасность фиточая и омеги-3 для печени

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Употребление, казалось бы, безобидных биодобавок представляет опасность для печени. Речь идет о растительном чае и омеге-3. Об этом сообщил гепатолог Сергей Вялов в беседе с радиостанцией Sputnik.

Отвары из трав оказывают повреждающее токсическое воздействие на данный орган, отметил эксперт.

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«За последние несколько лет было огромное количество случаев острой печеночной недостаточности у женщин в Великобритании, которые худеют на этих чаях. Из наших популярных — это, конечно, зверобой», — пояснил врач.

Он также добавил, что зачастую омега-3 попадает в добавки в некачественном виде. Она включают только насыщенные жирные кислоты, которые вредят печени.