Общество 31 июля 2023, 14:22 Гепатолог Монахов рассказал, что решение сделать тату может привести к заражению гепатитом В и С

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Врач больницы им. Плетнева, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что решение сделать татуировку может привести к необратимым последствиям, например, к заражению гепатитом В и С.

Врач предупредил, что это заболевание может передаваться не только через татуировки, но и при хирургических манипуляциях. А также при переливании крови, посещении стоматолога и из-за употребления наркотиков.

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Заразиться хроническим вирусным гепатитом B или C при нанесении татуировки можно в том случае, если мастер плохо обработал иглы, добавил Монахов.