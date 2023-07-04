Общество 04 июля 2023, 11:15 Геосервис «2ГИС»: в России увеличился спрос на занятия танцами

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Исследование геосервиса «2ГИС» показало, что с марта по май 2023 года в России резко вырос спрос на танцевальные услуги. Об этом написал сайт «Москва 24».

Чаще всего занятиями танцев интересовались в Новосибирске (на 33%), Красноярске (на 32%), Самаре (на 32%), Москве (16%), Санкт-Петербурге (19%).

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В компании уточнили, что на данный момент в городах-миллионниках работают более 8 000 танцевальных студий.