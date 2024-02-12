Общество 12 февраля 2024, 16:47 Геосервис 2ГИС: дороже всего свидания обходятся москвичам и петербуржцам

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В топ-3 городов с самыми высокими средними ценами на свидания вошли Москва, Петербург. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на геосервис 2ГИС.

Аналитики посчитали, во сколько обойдется в разных городах букет цветов и ужин в ресторане. Москвичам в среднем придется потратить почти 6,7 тысячи рублей. Петербуржцам свидание обойдется дешевле — примерно в 5,4 тысячи рублей. При этом жители столицы со средней зарплатой смогут позволить себе 19 свиданий, а жители города на Неве — 17 встреч с букетом.

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