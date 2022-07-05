Умер журналист-международник Георгий Зубков

Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его жену. Зубкову было 96 лет.

«Да, это правда, к сожалению. Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо <…> наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах», — привело агентство слова своей собеседницы.

Женщина отметила, что Зубков неудачно упал и сломал шейку бедра. Журналист оказался обездвижен последние дней десять, отметила его жена.

Также она отметила, что дата и место похорон пока неопределенны.

О смерти Зубкова также сообщил Союз журналистов России (СЖР).

«На 97 году жизни скончался советский и российский журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург Георгий Зубков», — говорится в сообщении СЖР, которое цитирует «Интерфакс».