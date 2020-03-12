Георгий Мурадов: Украина не способна нанести Крыму существенный ущерб

«За Крымом стоит великое государство — Россия, которая продемонстрировала, что способна в кратчайшие сроки решить все проблемы», — подчеркнул Мурадов.

Он напомнил, что после подрыва ЛЭП на полуостров из других регионов России доставили сотни генераторов. Затем был перекинут энергомост и построены две ТЭС.

Политик признал, что недостаток воды привел к временным трудностям. Особенно это касается севера Крыма. Из-за этого пришлось перейти на засухоустойчивые виды сельхозкультур.

Мурадов заметил, что в Крыму более 1600 рек и речек, а подземные источники весьма богаты.

«Крым — часть огромной страны, имеющей все ресурсы! Поэтому Украине при всем желании невозможно ничего сделать в отношении того, чтобы нанести Крыму какой-либо существенный ущерб», — подытожил чиновник.