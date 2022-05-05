Георгиевские ленты будут раздавать в общественном транспорте в Москве

Контролеры будут раздавать пассажирам георгиевские ленты с 6 по 8 мая в общественном транспорте в Москве. Об этом сообщил телеканал ОТР со ссылкой на столичный Дептранс.

Также 8 мая и 9 мая их можно будет получить на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах метро.

Ранее власти Молдавии приняли закон о запрете георгиевской ленты ради безопасности общества, так как, по их мнению, она стала символом войны. Президент республики Майя Санду уточнила, что символом Победы георгиевская лента стала только в 2009 году, но с тех пор она уже утратила свой статус.