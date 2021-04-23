Георгиевские ленточки раздадут у одной из станций метро в Петербурге

Акция «Георгиевская ленточка» к 76-й годовщине Победы в ВОВ, пройдет в Петербурге прямо в центре города. Она состоится у станции метро «Гостиный двор». Об этом сообщили «Невские новости».

Информацией поделились на пресс-конференции в агентстве Интерфакс, которая была посвящена надвигающемуся празднованию. В этом году организаторы сделали более миллиона ленточек, которые являются бессменным символом памятной даты. Получить их можно будет также в отделениях Сбербанка, МФЦ, районных администрациях и в Петроэлектросбыте.