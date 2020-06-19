Геолог рассказал, есть ли под Крымским мостом подводные вулканы

«На поверхности они изобилуют на Керченском полуострове. Сложная геология», — цитирует специалиста «Утро.ру».

По данным издания, в некоторых СМИ появляются публикации о влиянии Крымского моста на тектонические плиты. Имеется в виду антропогенная нагрузка, которую создала переправа. По мнению экспертов, из-за ее свай могут произойти тектонические повреждения.

«Но так, чтобы жалкие потуги человека смогли привести к инициации или к детонации таких могучих сил, как тектоника, я в этом сомневаюсь», — выразил уверенность Османов.