Геолог рассказал, есть ли под Крымским мостом подводные вулканы
Геолог Эскендер Османов рассказал «Царьграду», что неподалеку от Крымского моста могут быть грязевые вулканы.
«На поверхности они изобилуют на Керченском полуострове. Сложная геология», — цитирует специалиста «Утро.ру».
По данным издания, в некоторых СМИ появляются публикации о влиянии Крымского моста на тектонические плиты. Имеется в виду антропогенная нагрузка, которую создала переправа. По мнению экспертов, из-за ее свай могут произойти тектонические повреждения.
«Но так, чтобы жалкие потуги человека смогли привести к инициации или к детонации таких могучих сил, как тектоника, я в этом сомневаюсь», — выразил уверенность Османов.