Географию проекта «Земля для стройки» расширят в Башкирии

Новые участки для застройки жилыми домами выявляют в Башкирии в рамках программы «Земля для стройки». Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Проект будет реализован в 21 городе региона. «Сервис „Земля для стройки“ позволяет с помощью цифровых технологий инвесторам, застройщикам, которые занимаются строительством многоквартирных домов», — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра Марат Мирзаянов. В данный момент зарегистрированы 40 земельных участков в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Белембее, Октябрьском, Нефтекамске и других городах. На шести из них уже начато строительство.