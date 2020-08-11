Географ рассказал о причинах стихийных наводнений в российских регионах

Профессор географического факультета МГУ, заместитель директора Института географии РАН Андрей Панин рассказал о причинах стихийных наводнений в российских регионах.

Первым фактором он назвал ливневые дожди. Они спровоцировали разрушительные паводки в Иркутской области. То же самое произошло на Северном Кавказе в 2002 году. Эти аномальные ливни как правило возникают в летне-осенний период.

Еще один тип наводнений связан с ледовыми заторами. Панин напомнил о случившемся в Ленске в 2001 году. По причине скопления льдин в русле реки Лены во время ледохода уровень воды поднялся до 20 метров при критическом уровне начала затопления 13,5 метра. После спадения воды вся близлежащая местность осталась в руинах, пишет «Парламентская газета».

Специалист отметил, что на морских берегах к наводнениям приводят ветровые нагоны. В нашей стране такому явлению подвержен Санкт-Петербург, хотя его подобные происшествия теперь не беспокоят. Защищает город дамба через Финский залив, строившаяся с начала 1980-х годов.