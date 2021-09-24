Геофизик Соловьев скончался в Москве

В Москве найден мертвым российский ученый-геофизик Александр Соловьев, передает РЕН ТВ.

«Политика Сегодня» рассказала, что тело Соловьева нашли на лавочке около одного из домов на Ленинском проспекте. По данным издания, ученый ушел из жизни на 74-м году.

Отмечается, что Соловьев внес вклад в развитие математических методов решения задач наук о твердой Земле. В частности, он занимался разработкой математического моделирования динамики литосферных блоков и разломов.