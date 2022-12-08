Общество 08 декабря 2022, 17:14 Геофизик предостерег жителей юга России о новых подземных толчках Геофизик Петр Шебалин: не исключается возможность нового землетрясения в Дагестане

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло сегодня неподалеку от Махачкалы в Республике Дагестан. Вероятность новых толчков сохраняется, сообщил «Национальной службе новостей» геофизик Петр Шебалин.

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 40 километров. По мнению специалиста, для Северного Кавказа подземные толчки с такой магнитудой являются достаточно ощутимыми и опасными.

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Геофизик посоветовал местным жителям не терять бдительность и не исключать повторения подземных толчков.

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