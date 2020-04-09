Генштаб ВС: выпускники смогут сдать ЕГЭ и поступить в этом году
Выпускники школ в этом году получат шанс сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Призывать в армию их этой весной не будут — рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Он уточнил, что «им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения».
Всего школу оканчивают в этом году около 15 тысяч человек. Также Герасимов рассказал, что выпускники вузов и колледжей в этом году подлежат призыву.