Генштаб ВС: выпускники смогут сдать ЕГЭ и поступить в этом году

Он уточнил, что «им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения».

Всего школу оканчивают в этом году около 15 тысяч человек. Также Герасимов рассказал, что выпускники вузов и колледжей в этом году подлежат призыву.