    09 апреля 2020, 16:19

    Генштаб ВС: выпускники смогут сдать ЕГЭ и поступить в этом году

    Дарья Морозова

    Выпускники школ в этом году получат шанс сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Призывать в армию их этой весной не будут — рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Он уточнил, что «им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения».

    Всего школу оканчивают в этом году около 15 тысяч человек. Также Герасимов рассказал, что выпускники вузов и колледжей в этом году подлежат призыву.