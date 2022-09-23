Кого освободят от частичной мобилизации | 360°

Общество 23 сентября 2022, 01:38 Поделиться Telegram

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Viber Генштаб рассказал, кто будет освобожден от частичной мобилизации Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации РИА «Новости»

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От призыва в рамках частичной мобилизации будут освобождены работники оборонной промышленности и граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья. Об этом рассказал представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщило РИА «Новости».

Также не будут призываться граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидами I группы, заявил представитель Генштаба.

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Повестку из военкомата не получат и россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

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Цимлянский подчеркнул, что количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного резерва.

Также в Генштабе отметили, что на ряд должностей могут привлекаться женщины, если они имеют соответствующую военную специальность, в частности, медицинские работники. Однако в данный момент потребность в таких специалистах минимальная.

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