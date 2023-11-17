17 ноября 2023, 14:04
Генсекретарь Союза профсоюзов РФ Куликов: практику распределения молодых специалистов следует вернуть
В российские госкорпорации необходимо вернуть практику распределения молодых специалистов после окончания вузов. Такое мнение высказал генсекретарь Союза профсоюзов РФ Евгений Куликов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, проблема с трудоустройством молодежи все еще существует. Для ее решения следует предусмотреть какой-то критерий, который будет обязывать работодателей брать молодых специалистов без опыта на работу.
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Куликов отметил, что также для госкорпораций необходимо установить определенные квоты.
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