Общество 17 ноября 2023, 14:04 Генсекретарь Союза профсоюзов РФ Куликов: практику распределения молодых специалистов следует вернуть

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В российские госкорпорации необходимо вернуть практику распределения молодых специалистов после окончания вузов. Такое мнение высказал генсекретарь Союза профсоюзов РФ Евгений Куликов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, проблема с трудоустройством молодежи все еще существует. Для ее решения следует предусмотреть какой-то критерий, который будет обязывать работодателей брать молодых специалистов без опыта на работу.

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Куликов отметил, что также для госкорпораций необходимо установить определенные квоты.