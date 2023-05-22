Общество 22 мая 2023, 14:47 Генсекретарь Союза профсоюзов РФ Куликов назвал авантюрной идею введения шестидневной рабочей недели

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В России предложили установить шестидневную рабочую неделю для укрепления экономики страны в условиях современных вызовов. Такая идея является авантюрной, сообщил генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, на данный момент в стране проживают много безработных людей, в случае их трудоустройства переходить на шестидневку будет не нужно. Также продление рабочей недели вызовет у населения вопросы, связанные с оплатой труда.

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Куликов подчеркнул, что на сегодняшний день в России не наблюдается острой потребности в боеприпасах и технике, поэтому идея введения шестидневки является в большей мере популистской.