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    04 сентября 2020, 17:50

    Генсек ООН заметил нарушение прав беженцев в Ливии

    Полина Петрова

    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заметил нарушение прав беженцев в Ливии. Он уточнил, что центры содержания незаконных мигрантов в стране должны быть закрыты.
    Генсек ООН заметил нарушение прав беженцев в Ливии

    По словам политика, условия содержания мигрантов и беженцев в североафриканском государстве являются неприемлемыми. Он заявил, что против жестокого отношения к людям. Гутеррешв призвал ливийское правительство в срочном порядке закрыть такие учреждения, пишет РИА ФАН.

    «Ничто не может служить оправданием тем ужасным условиям, в которых содержаться беженцы и мигранты в Ливии», — подчеркнул генсек.

    Гутерреш добавил, что в таких центрах по содержанию мигрантов многие подвергаются насилию. Он отметил, что за некоторых нелегалов пытались получить выкупы от родных.

    Новости SMI.FM