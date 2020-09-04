Генсек ООН заметил нарушение прав беженцев в Ливии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заметил нарушение прав беженцев в Ливии. Он уточнил, что центры содержания незаконных мигрантов в стране должны быть закрыты.

По словам политика, условия содержания мигрантов и беженцев в североафриканском государстве являются неприемлемыми. Он заявил, что против жестокого отношения к людям. Гутеррешв призвал ливийское правительство в срочном порядке закрыть такие учреждения, пишет РИА ФАН.

«Ничто не может служить оправданием тем ужасным условиям, в которых содержаться беженцы и мигранты в Ливии», — подчеркнул генсек.

Гутерреш добавил, что в таких центрах по содержанию мигрантов многие подвергаются насилию. Он отметил, что за некоторых нелегалов пытались получить выкупы от родных.