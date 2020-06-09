Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. Юриста процитировало ИА Nation News.
По мнению Резника, вряд ли Ефремова лишат звания Народного артиста за ДТП.
«Учитывается личность осужденного. Понятно, что положительная характеристика на человека по профессиональной линии должна учитываться при назначении меры наказания», — обратил внимание собеседник информагентства.
По его словам, при назначении условного наказания могут быть разные ограничения. Резник заметил, что преступление Ефремова было неосторожным и оно отличается от умышленного преступления, которое совершено по злой воле.