Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

По мнению Резника, вряд ли Ефремова лишат звания Народного артиста за ДТП.

«Учитывается личность осужденного. Понятно, что положительная характеристика на человека по профессиональной линии должна учитываться при назначении меры наказания», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его словам, при назначении условного наказания могут быть разные ограничения. Резник заметил, что преступление Ефремова было неосторожным и оно отличается от умышленного преступления, которое совершено по злой воле.